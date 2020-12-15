Индексы Мосбиржи и РТС 15 декабря снизились на 0,21-0,55%

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник продолжил снижение. Так, индекс Мосбиржи уменьшился на 0,21%, до 3248,11 пункта, Индекс РТС - на 0,55%, до 1390,46 пункта.

Курс доллара по отношению к рублю по состоянию на 19:12 мск снизился на 0,24%, до 73,62 рубля, а евро - на 1,18%, до 89,5 рубля. Цена на нефть марки Brent продолжает удерживаться вблизи $50, несмотря на ухудшение прогнозов ОПЕК и МЭА по нефтяному спросу в 2021 году, отметил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

По его словам, общерыночные настроения также склоняются к покупке риска. "Оптимизм инвесторов связан с надеждами на стартовавшую массовую вакцинацию, а также с ожиданием скорого принятия крупного пакета стимулирующих мер в США", - добавил Бахтин.

Тем не менее, рост количества заболеваний в мире и возобновление ограничительных мер в Европе могут снизить интерес инвесторов к рисковым активам, добавил главный исполнительный директор "ВТБ капитал инвестиции" Владимир Потапов.

Сильную динамику в среду показали золотодобывающие компании - Petropavlovsk (+4,08%) и "Полюс" (+4,11%). "Второй день подряд акции "Полюс золота" положительно корректируются после обновления локального "дна". Если здесь удастся закрепиться выше 14900 руб., то новой целью отскока станет 15050 руб.", - пояснила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Также в лидерах спроса сегодня фигурируют акции "Ленты" (+3,86%). "Населению перед новогодними праздниками фактически больше некуда податься, кроме как в торговые точки "Ленты" и ее конкурентов", - добавила Бодрова.

В лидерах снижения оказались акции "Детского Мира" (-4,55%) и "Норникеля" (-2,05%).

Прогноз на среду

Краткосрочные риски для покупателей существенно повысились, но рынок остается в растущем дневном и недельном тренде, поэтому шансы итогового роста цен акций в среду преобладают, считает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом финанс" Александр Осин. По его оценкам, в среду диапазон закрытия индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составят 3200-3300 пунктов, а также 72,6-73,5 руб. и 88,1-89,2 руб. соответственно.

По мнению Александра Бахтина, российский рынок в середине недели продолжит торговаться вблизи текущих уровней. "В фокусе внимания участников торгов останутся сводки по коронавирусу, сигналы со стороны переговоров американских политиков по стимулам, новости об испытаниях и одобрении вакцин в разных странах", - отметил он.

Также завтра состоится заседание ФРС США. Из важной статистики дня эксперт выделил недельные запасы нефти в США по версиям Американского института нефти (API) и Минэнерго США. Также завтра ожидаются первые оценки декабрьских PMI в производственном секторе и секторе услуг Германии, еврозоны, Великобритании и данные по розничным продажам в ноябре в США.

По оценкам "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи в среду сформируется в диапазоне 3200-3300 пунктов, курс рубля к доллару - в пределах 73-74 руб.