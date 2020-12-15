Nikkei: Apple планирует в первой половине 2021 года увеличить производство iPhone на 30%

ТАСС, 15 декабря. Корпорация Apple планирует в первой половине 2021 года увеличить производство iPhone почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом во вторник сообщила японская газета Nikkei.

По данным ее источников, Apple планирует произвести до 96 млн iPhone к середине следующего года. Всего в 2021 году компания может выпустить до 230 млн смартфонов. Это на 20% превышает аналогичный показатель 2019 года. Количество iPhone, выпущенных за первые девять месяцев текущего года, составило всего 116 млн, отмечает издание со ссылкой на данные исследовательской компании IDC. Собеседники Nikkei отметили, что план будет регулярно пересматриваться в соответствии с изменениями спроса.

Модели, производство которых будет увеличено, включают как различные версии нового iPhone 12, поддерживающие технологию 5G, так и другие, например, iPhone 11 и iPhone SE.

Источники издания добавили, что Apple готовится в 2021 году увеличить производство ноутбуков MacBook Pro и компьютеров iMac Pro. Кроме того, корпорация разрабатывает новую телевизионную приставку Apple TV.