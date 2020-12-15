Вучич заявил, что Сербия пустит газ по "Балканскому потоку" 29 или 30 декабря

БЕЛГРАД, 15 декабря. /ТАСС/. Сербия пустит газ по "Балканскому потоку" (продолжение "Турецкого потока") 29 или 30 декабря. Об этом заявил во вторник президент Сербии Александар Вучич на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на вилле "Мир" в Белграде.

"До конца года мы пустим газ, наша экономика будет развиваться и займет первое место по уровню роста в Европе в этом году и в следующие три года. Пока меня, "ужасного диктатора", не свергли, Сербия будет вести себя по-хозяйски и будет покупать то, что в ее интересах. Мы благодарны российским партнерам за корректность в этом вопросе. Все идет нормально, мы 30 или 29 декабря пустим газ", - заявил Вучич.

Комментируя возможные санкции США из-за покупки российского газа, Вучич резко выступил против "рэкета во внешней политике". "До сих пор мы использовали российский газ, который для нас самый выгодный, когда нас американцы спрашивали, почему бы нам не купить какой-то другой газ, мы говорили, что готовы, нет проблем. Я трижды ездил к [лидеру Азербайджана Ильхаму] Алиеву, мы сказали: "Дайте нам газ дешевле, мы не будем покупать дороже". Нам ответили, что в TAP и TANAP нет достаточно газа для Сербии", - рассказал Вучич.

"Если кто-то требует от Сербии покупать более дорогой газ, который неизвестно каким путем к нам попадет, чтобы мы ради чьих-то политических интересов покупали более дорогой газ - как я это объясню народу? А чтобы мы отказались от покупки российского газа и предложили народу платить за рэкет и покупать газ в два раза дороже - я не дурак и я не собираюсь унижать свою страну таким образом. Никто не смеет запрещать нам на своей земле закапывать трубы в землю. Мы будем покупать самый качественный и самый дешевый газ, платить за рэкет кому бы то ни было в мире, пока я жив, мы не собираемся", - подчеркнул сербский президент.

Газопровод

"Турецкий поток", запуск которого состоялся 8 января 2020 года, проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Далее идет сухопутная транзитная нитка до границы с сопредельными странами, откуда уже сейчас газ экспортируется в Грецию, Болгарию, Северную Македонию.

В дальнейшем (после завершения строительства всей инфраструктуры) газ пойдет в Сербию и Венгрию. Пропускная способность газопровода протяженностью 930 км - 31,5 млрд куб. м газа в год.

Проходящий по территории Сербии участок является продолжением одной из двух веток "Турецкого потока", по которой газ из России должен поступать в Турцию, а затем в Болгарию, Сербию и Венгрию. Длина участка составляет 403 км, а проектная мощность - 13,9 млрд куб. м газа в год.