Выручка предприятий АПК Смоленской области от продажи продукции за год выросла на 14%

ТАСС, 15 декабря. Сельскохозяйственные предприятия Смоленской области в 2020 году произвели собственной продукции на общую сумму около 28 млрд рублей, выручка от ее реализации достигла 12,2 млрд рублей, что на 14% выше уровня 2019 года. Это позволило в том числе увеличить заработную плату в аграрной отрасли региона в среднем на 3,5 тыс. рублей, сообщили во вторник в пресс-службе обладминистрации.

"Во всех категориях хозяйств произведено валовой сельхозпродукции на 28 млрд рублей. Выручка от реализации продукции составила 12,2 млрд рублей, что на 14% выше уровня прошлого года. Чистая прибыль превысила 900 млн рублей - почти в 3,5 раза больше прошлогоднего результата", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, улучшение экономических показателей обеспечило рост среднемесячной зарплаты сельхозработников, по итогам 2020 года она прогнозируется на уровне 26,5 тыс. рублей. "В прошлом году среднемесячная заработная плата в АПК была чуть более 23 тыс. рублей", - отметили в пресс-службе.

Результаты работы АПК региона за год во вторник подвели на совещании, которое провел губернатор Алексей Островский. По его словам, положительная динамика в отрасли достигнута в том числе за счет мер господдержки, так, финансирование областной программы развития сельского хозяйства составило 1,7 млрд рублей, что на 70% больше, чем годом ранее. "Благодаря нашей активной работе с Минсельхозом России региону было выделено из федерального бюджета 830 млн рублей - на 220 млн больше 2019 года. Ввиду непростой эпидемической ситуации, повлиявшей на работу ряда отраслей сельского хозяйства, было принято решение об отсрочке до 2022 года требований по возврату средств господдержки за невыполненные сельхозтоваропроизводителями целевые показатели 2019 года", - приводит пресс-служба слова губернатора.

В пресс-службе отметили, что в 2020 году аграрные компании также активно пользовались льготными кредитами на развитие производства. Из суммарно полученных 3,8 млрд рублей сумма займов по сниженным ставкам составила 3,7 млрд рублей. "Кроме того, областным фондом поддержки предпринимательства предприятиям АПК выдано 33 микрозайма на приобретение техники, проведение весенних полевых работ, осуществление предпринимательской деятельности и пополнение оборотных средств в сумме свыше 46 млн рублей", - добавили в пресс-службе.