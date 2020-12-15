В Архангельске запустили производство глубокой обработки древесины на экспорт

АРХАНГЕЛЬСК, 15 декабря. /ТАСС/. Новый завод по производству древесных гранул открылся в Архангельске. Как в среду сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Архангельской области, предприятия будет ежегодно экспортировать около 80 тыс. т пеллет.

"Компания "Регион-лес" открыла новый завод по производству древесных гранул, расположенный на территории бывшего Лесозавода №3 в округе Майская горка города Архангельска. Производство нацелено на глубокую обработку древесины, основанной на комплексном использовании древесного сырья с применением современных безотходных технологий", - говорится в сообщении.

По данным властей, объем переработки составит порядка 200 тыс. кубических метров круглых лесоматериалов в год. Готовая продукция будет отгружаться на суда для последующей отправки зарубежным покупателям. Мощность производства позволит ежегодно направлять на экспорт 80 тыс. т древесных гранул.

Как подчеркнул губернатор региона Александр Цыбульский, новое производство основано на использовании сырья, которое ранее оставалось невостребованным из-за низкого качества. "Это современное производство, по сути, очередной шаг по возвращению к традиционной деревообработке, которая всегда была в Архангельске. Мы в свою очередь продолжим поддерживать инвесторов, которые готовы создавать новые рабочие места", - отметил глава региона, слова которого приводятся в сообщении.

Как уточнил директор по развитию "Регион-лес" Павел Верюжский, в ближайшие годы на этой площадке компания планирует построить лесопильное производство с объемом входной мощности 350-500 тыс. кубометров круглого сырья, а также модернизировать цех по производству пеллет, увеличив его мощность до 100 тыс. т в год.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры для установления с 2022 года запрета на вывоз из России необработанной и грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород. Правительство также должно предложить варианты установления запрета лицам, участвующим в реализации лесных проектов, продавать необработанную или грубо обработанную древесину с участков, предоставленных им для реализации указанных проектов. Доклад по этому вопросу должен быть подготовлен до 1 июля 2021 года.