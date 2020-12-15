Spiegel: ЕС хочет получить дополнительно 180 млн доз вакцины от Moderna и BioNTech-Pfizer

БЕРЛИН, 15 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) намерена получить для ЕС дополнительно 180 млн доз вакцин от американской компании Moderna и консорциума BioNTech и Pfizer. Об этом сообщило во вторник издание Der Spiegel со ссылкой на дипломатические круги ЕС.

По его информации, ЕК хочет купить еще 80 млн доз препарата Moderna и 100 млн - от BioNTech и Pfizer. Ранее Еврокомиссия заказала для стран Евросоюза 80 млн доз вакцины Moderna по цене 21 евро за дозу и 200 млн доз препарата (по 15,50 евро за дозу), разработанного BioNTech и Pfizer. Как пишет "Шпигель", общая стоимость пакета составит около 3,2 млрд евро.