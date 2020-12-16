Kyodo: в Японии повторно перенесли срок открытия завода по переработке ядерного топлива

ТОКИО, 16 декабря. /ТАСС/. Открытие завода по переработке отработавшего ядерного топлива, расположенного в поселке Роккасё в северной японской префектуре Аомори, отложено до первой половины 2024 финансового года (начнется в апреле 2024 года). Об этом сообщило в среду агентство Kyodo.

В августе компания - оператор завода Japan Nuclear Fuel Limited сообщала, что он не сможет начать работу к середине 2021 года, как это планировалось ранее. Этот срок был перенесен на 12 месяцев. Однако в среду руководство компании посетило администрацию префектуры Аомори и уведомило о еще одной (двухлетней) отсрочке.

Строительство завода началось в 1993 году и должно было завершиться в 1997-м. Однако из-за многочисленных проблем график сдачи объекта сдвигался 25 раз, запуск завода так и не был осуществлен из-за принятия в Японии новых требований в отношении атомных объектов. Компании также потребовалось получить разрешение на запуск от местных властей.

Если предприятие в Роккасё откроется, оно сможет принимать до 800 тонн отработавшего топлива в год. Это позволит извлекать приблизительно 8 тонн плутония и урана для последующего производства смешанного ураново-плутониевого топлива.