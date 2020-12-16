Четверть россиян планируют найти работу или подработку на праздники

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Четверть россиян планируют найти на новогодние праздники работу или подработку. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"32% жителей России на новогодних праздниках, в основном, планируют встречи с родными и друзьями. При этом четверть опрошенных (25%) надеются занять длительные выходные работой или подработкой. 18% опрошенных отметили, что проведут праздники дома в семейном кругу", - говорится в тексте исследования.

Отмечается, что 5% опрошенных планируют начать изучение новой профессии. Столько же участников исследования планируют заняться зимними видами спорта - катанием на коньках, лыжах, сноубордах и так далее, а еще 2% респондентов указали, что пройдут курсы повышения квалификации.

Исследования сервиса "Работа.ру", который входит в экосистему Сбера, проводилось в декабре текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 3,6 тыс. человек старше 18 лет.