ВТБ и МТС провели сделку по выдаче банковской гарантии через российскую блокчейн-платформу

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Банк ВТБ и МТС первыми в России провели сделку по выдаче банковской гарантии через блокчейн-платформу "Мастерчейн". Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"Мастерчейн" - первая сертифицированная в России блокчейн-платформа, в которой используются российские средства криптографической защиты информации.

"Банк ВТБ первым в России выдал цифровую банковскую гарантию в режиме промышленной эксплуатации российской блокчейн-платформы "Мастерчейн". Гарантия исполнения платежных обязательств на сумму 392 млн рублей была выдана в пользу ведущей российской компании по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов ПАО "МТС", - отмечается в сообщении.

Операция проводилась в режиме реального времени: ВТБ осуществил выпуск цифровой гарантии, подписанной усиленной квалифицированной подписью, МТС принял документ, направив в банк соответствующее уведомление, сказали в ВТБ.

По словам заместителя президента - председателя правления ВТБ Вадима Кулика, выдача электронных банковских гарантий позволяет ускорить процесс и сократить бумажный документооборот. "Кроме того, размещение данных в распределенном реестре нивелирует риски мошенничества с банковскими гарантиями", - подчеркнул Кулик, слова которого привела пресс-служба банка.

В свою очередь, директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов отметил, что учет гарантий в сети "Мастерчейн" позволит консолидировать информацию обо всех выпущенных банковских гарантиях в пользу группы МТС в единой системе. Это существенно ускорит процесс их выпуска и получения, снизит операционные затраты на администрирование, а также увеличит конкуренцию среди банков-участников, считает Смирнов.

О "Мастерчейне"

"Мастерчейн" представляет собой блокчейн-сеть для передачи цифровых ценностей и информации о них между участниками. Данная платформа позволяет подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, а также создавать различные финансовые сервисы, благодаря чему участники финансового рынка смогут предоставлять клиентам новые услуги и продукты.

Платформа разрабатывалась с 2016 года банками в рамках ассоциации "Финтех" под эгидой ЦБ РФ. В создании "Мастерчейна", помимо ЦБ, приняли участие финансовые организации, являющиеся членами ассоциации "Финтех" - Qiwi, Сбербанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Тинькофф банк и другие.

В конце 2019 года "Мастерчейн" прошла сертификацию ФСБ и была запущена в промышленную эксплуатацию. В частности, в декабре 2019 года ассоциация "Финтех" запустила децентрализованную депозитарную систему на платформе "Мастерчейн" для учета электронных закладных.