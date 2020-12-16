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Гонконг стал самым дорогим городом для иностранцев

Главной причиной этого являются чрезвычайно высокие цены на жилье

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 16 декабря. /ТАСС/. Гонконг возглавил список самых дорогих городов планеты для иностранных специалистов - так называемых экспатов. Об этом говорится в ежегодном докладе, представленном консалтинговым агентством ECA International.

"Гонконг - самое дорогое место в мире для проживания иностранных работников, несмотря на экономические последствия пандемии COVID-19", - отметил во вторник директор азиатского подразделения в ECA International Ли Куэйн. Главной причиной этого называются чрезвычайно высокие цены на жилье в этом мегаполисе.

В тройке лидеров также оказались Токио и Нью-Йорк. Далее в этом списке идут Женева, Цюрих, Лондон, Тель-Авив, Сеул, Сан-Франциско и японская Иокогама.

В двадцатку самых дорогих городов вошли четыре мегаполиса из материкового Китая - Шанхай (11-е место), Гуанчжоу (15), Шэньчжэнь (17) и Пекин (18). В то же время в публикации отмечается, что цены на бензин в городах КНР в этом году претерпели снижение почти на 15%, что тоже учитывается в исследовании.

В нынешнем отчете ECA International сравниваются расходы на потребительскую корзину товаров и услуг (включая коммунальные услуги), которые доступны рядовому иностранцу, и при этом учитываются колебания валютных курсов.

Москву авторы доклада поставили на 56-е место.

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