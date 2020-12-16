В Роскачестве дали рекомендации по выбору рыбных консервов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Роскачество составило рекомендации по выбору рыбных консервов и, в том числе, утверждает, что консервы в стеклянных банках так же безопасны и полезны, как в металлической таре. Об этом говорится в сообщении организации.

"Консервы в стеклянных банках не менее безопасны и полезны, чем консервы в металлической таре", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Роскачестве, среди потребителей существует мнение, что продукт в стеклянной банке (например, печень трески) более уязвим, так как из-за воздействия света в консервах якобы окисляются полезные жиры. Однако для окисления полиненасыщенных жирных кислот нужен кислород, а в герметично закрытую банку он не проникает. Кроме того, свет проникает через стекло в небольшом количестве, поэтому, если хранить банку в темном месте, это никак не отразится на витаминах и других полезных веществах, содержащихся в консервах, подчеркнули в Роскачестве.

Эксперты советуют при выборе консервов изучить маркировку. На дне или крышке банки должны быть размещены следующие данные: дата производства, код продукта (или ассортиментный знак), а также номер смены. На этикетке должно быть указано: название продукта, производитель (наименование и адрес), состав, данные о пищевой и энергетической ценности, срок и условия хранения, масса нетто и фактическое место изготовления (указание места вылова - необязательное требование). При этом, как отметили в Роскачестве, особых условий хранения большинство видов консервов не требует: в основном они хранятся при температуре от 0 до 20 градусов.

Специалисты также пояснили, что из информации об адресе производителя можно предположить о том, из какого сырья изготовлены консервы: свежего или замороженного. Если завод находится рядом с местом вылова, то, вероятнее всего, консервы изготовлены из свежего сырья. Если рыба "проделала" долгий путь до завода, то при производстве использовали замороженное сырье.

Какие консервы стоит есть, а какие - не стоит

В Роскачестве напомнили, что существуют установленные периоды вылова промысловых рыб. Например, консервы из горбуши лучше покупать, если они изготовлены на Дальнем Востоке в период путины лососевых рыб - с июля по октябрь. Для тихоокеанской сельди установлены другие периоды - с октября по декабрь. Это своего рода гарантия, что они выработаны из свежевыловленного сырья, подчеркнули в организации.

Сезонность вылова может оказывать влияние на вкусовые качества консервов. В течение года у рыбы меняются питание, условия обитания, фазы развития. Это естественным образом отражается на составе мышечной ткани (например содержании жира, белка), что влияет на вкус продуктов, приготовленных из рыбы, отметили в Роскачестве.

Говоря о возможных нарушениях в консервах, из-за которых их нельзя употреблять в пищу, эксперты отметили бомбаж. Согласно данным Роскачества, микробиологический бомбаж появляется из-за недоброкачественного сырья, нарушения режимов стерилизации, герметичности банки. Физический (холодный) бомбаж чаще возникает при замораживании и последующем размораживании консервов. Химический (водородный) бомбаж возникает в результате взаимодействия между металлом стенок банок и кислотами, содержащимися в продукте, поэтому выделяется водород.

Кроме того, консервы с некоторыми внутренними дефектами также не рекомендуется употреблять в пищу. Например, при скисании консервов банки не вздутые, но содержимое имеет кислый вкус и запах. Причиной может быть замороженное сырье, нарушение режима охлаждения консервов после стерилизации (есть такой продукт нельзя).

Белковый налет чаще всего возникает в натуральных консервах, изготовленных из мороженого сырья, и свидетельствует о том, что для изготовления консервов использовали не безупречно свежее или неправильно замороженное сырье (неопасно для потребителя). Повышенный водный отстой характерен для консервов в масле. Возникает при использовании замороженного сырья и нарушении режима тепловой обработки, однако он не опасен для потребителя. Кроме того, иногда на консервах встречаются фиолетовые и черные пятна на внутренней поверхности банки. Они появляются в результате взаимодействия сернистых соединений рыбы с оловом и железом тары и, по данным Роскачества, являются неопасными для потребителя.