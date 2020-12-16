Власти Чукотки продлили действие специальных налоговых льгот для бизнеса на 2021 год

ТАСС, 16 декабря. Действие специальных налоговых льгот, разработанных на Чукотке для поддержки отраслей экономики, пострадавших от распространения коронавируса, продлили в регионе на 2021 год, сообщила пресс-служба окружного правительства.

"В связи с продлением ограничительных мер глава региона [Роман Копин] предложил сохранить полный пакет налоговых льгот для бизнеса в 2021 году. <…>. Среди принятых решений - продление на 2021 год снижения налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения", - приводятся в сообщении слова начальника департамента финансов, экономики и имущественных отношений округа Алеси Калиновой.

Также решением окружной думы налоговые каникулы для начинающих предпринимателей продлены до конца 2023 года. Кроме того, расширен перечень видов деятельности, в отношении которых можно применять патентную систему налогообложения. В список включены услуги по предоставлению автостоянок, ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств.

Ранее в окружном правительстве ТАСС сообщали, что для предпринимателей региона, деятельность которых наиболее пострадала от распространения коронавируса, разработали программу льготного кредитования в государственных микрокредитных организациях. Согласно условиям, представители бизнеса могут получить займ под 1 % годовых.

В марте президент России Владимир Путин предложил ряд мер по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавируса. Он, в частности, предложил предоставить МСП отсрочку по всем налогам (за исключением НДС), ввести на тот же срок отсрочку по выплате банковских кредитов, а также снизить ставку страховых взносов для зарплат больше МРОТ.