Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе WhatsApp, YouTube и Telegram

МОСКВА, 16 декабря./ТАСС/. Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в среду в ряде стран мира, в том числе в России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из стран Европы (Испании, Франции, Италии, Германии, Бельгии, Великобритании) и ряда стран Латинской Америки (Мексики, Бразилии, Аргентины, Перу). В России на сбои чаще всего жалуются жители Москвы.

Около 96% пользователей WhatsApp, сообщивших о проблемах, не могут подключиться к серверу, 3% сообщают о сбоях на веб-сайте.

Сбои по всему миру также наблюдаются в работе видеохостинга YouTube. У большинства сообщивших о сбоях на YouTube (61%) не проигрываются видеоролики, еще 34% испытывают проблемы при загрузке веб-сайта, а 4% не могут зайти на свою страницу видеохостинга.

Наблюдаются неполадки по всему миру и в работе мессенджера Telegram. Большая часть пользователей (86%) жалуется на невозможность подключения к сервису, а 13% - о невозможности отправлять сообщения.