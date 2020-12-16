2ГИС запустил навигатор для грузовиков в 99 российских городах

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Картографический сервис 2ГИС запустил бесплатную навигацию для грузовиков в 99 городах России, включая крупнейшие города-миллионники. Об этом говорится в сообщении компании.

2ГИС работает над детализированной картой российских дорог и навигацией для грузовиков с 2020 года. Сначала новый сервис появился в Москве и Подмосковье, сегодня доступен еще в 10 городах-миллионниках: Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Самаре, Челябинске и Уфе. К декабрю ежемесячная аудитория грузового навигатора 2ГИС достигла 40 тыс. пользователей. В начале 2021 года 2ГИС запустит функцию в Санкт-Петербурге, Волгограде, Ростове-на-Дону и Воронеже.

В приложении 2ГИС можно включить грузовую навигацию и настроить индивидуальные параметры автомобиля и груза, например габариты, массу, нагрузку на ось. Сервис подбирает оптимальные маршруты без учета улиц, где запрещен проезд грузовой техники.

На карте и в справочнике 2ГИС также появится информация о парковках для грузового транспорта, их режиме работы, покрытии парковочных площадок и наличии охраны. Сведения о придорожной инфраструктуре доступны всем пользователям 2ГИС - как водителям грузового транспорта, так и всем автолюбителям в междугородных поездках. Сведения о придорожной инфраструктуре, как и другие справочные данные 2ГИС, будут регулярно актуализироваться.

Включить опцию в приложении 2ГИС можно через настройки. Перед поездкой необходимо указать габариты машины и особенности груза.

В сентябре аналогичную функцию в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти запустил "Яндекс.Навигатор", дав возможность пользователям строить маршруты для грузовиков с учетом их габаритов, веса и других параметров.