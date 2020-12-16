Во "ВКонтакте" не согласились с включением в список способствующих пиратству ресурсов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. "ВКонтакте" удивлена решением Еврокомиссии включить соцсеть в список ресурсов, способствующих пиратству в онлайне, компания много лет взаимодействует с правообладателями и оперативно ограничивает доступ к спорному контенту. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе соцсети.

Накануне Еврокомиссия добавила "ВКонтакте" и мессенджер Telegram в список ресурсов, которые способствуют распространению пиратского контента и контрафактной продукции. За включение сервисов в реестр выступили представители музыкальной, издательской и вещательной индустрий, говорится в соответствующем документе ЕК.

"Мы удивлены включением "ВКонтакте" в данный список, так как уже много лет мы активно взаимодействуем с правообладателями по самым разным направлениям. Компанией были подписаны соглашения с крупнейшими мировыми правообладателями музыкальной продукции, включая Universal Music, Sony Music и Warner Music, The Orchard, Merlin Network, Believe Digital", - рассказали в соцсети.

"ВКонтакте" уже несколько лет успешно сотрудничает с правообладателями видеоконтента, уточнили там. "Мы обеспечиваем защиту авторских прав с помощью технологий цифровых отпечатков и постоянно ее совершенствуем по мере появления современных технических достижений в области копирования и распространения информации. Мы также напрямую сотрудничаем с крупнейшими кинокомпаниями и телеканалами", - пояснил представитель компании.

Также в соцсети заверили, что продолжают работать над подписанием соглашений с неохваченными предыдущими договоренностями правообладателями. Кроме того, любой правообладатель может сообщить о нарушении прав через электронную форму vk.com/dmca. "Разбором запросов занимается специальная служба модерации. Мы оперативно помогаем ограничить доступ к спорному контенту, если доказано наличие прав на него", - заключили во "ВКонтакте".