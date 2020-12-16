Biocad объявила о начале поставок "Спутника V" для масштабной вакцинации в России

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Компания Biocad начала поставки препарата "Спутник V" для масштабной вакцинации от коронавируса в России, сообщили в среду в компании.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Биотехнологическая компания Biocad начала поставлять вакцину от COVID-19 в Центр им. Гамалеи для масштабной вакцинации от коронавируса в стране", - говорится в сообщении.

По словам гендиректора Biocad Дмитрия Морозова, чьи слова привели в пресс-релизе, решение о производстве "Спутника V" на мощностях компании было принято еще в начале сентября. "Нам удалось в очень сжатые сроки развернуть полноценное производство вакцины. В проектах по вакцинам задействовано более 400 наших сотрудников, и инвестировано уже порядка 500 млн рублей собственных средств", - сказал он.

Ранее сообщалось, что уже в декабре компания планирует выпустить 1 млн доз вакцины, а постепенно планирует нарастить объем производства до 3-4 млн доз в месяц.

Biocad - компания полного цикла создания лекарственных препаратов от поиска молекулы до массового производства и маркетинговой поддержки. Препараты предназначены для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Портфель компании состоит из 59 препаратов, более 40 наименований находятся в стадии разработки.