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Telegram сообщил о восстановлении доступа к мессенджеру у всех пользователей после сбоя

В компании отметили, что пользователи могут столкнуться с некоторыми долгосрочными последствиями, например, не все сообщения будут видны
© wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

ТАСС, 16 декабря. Администрация Telegram сообщила о восстановлении работы мессенджера у всех пользователей после сбоя, произошедшего в среду.

"Теперь у всех, кого затронул сбой, должен быть восстановлен доступ. Обратите внимание, что вы можете столкнуться с некоторыми долгосрочными последствиями, например, не все сообщения будут видны, но это скоро пройдет", - указано в заявлении администрации мессенджера в Twitter.

Ранее в Telegram сообщили о восстановлении доступа к мессенджеру примерно у половины пользователей.

Как свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, по состоянию на 16:18 мск было зафиксировано более 24,5 тыс. отчетов о сбое в работе Telegram в России. Большая часть пользователей (89%) жаловались на невозможность подключения к сервису, а 10% - на невозможность отправлять сообщения. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге.

О неполадках в работе Telegram сообщали также в Белоруссии, на Украине и в других странах.

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