Пассажиропоток ВСМ Москва - Петербург составит 23,3 млн человек в 2030 году

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Пассажиропоток высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург составит 23,3 млн человек в 2030 году, следует из презентации заместителя генерального директора РЖД Сергея Кобзева, представленной на совещании, которое прошло в Совете Федерации.

"23,3 млн пассажиров в год в 2030 годк (третий полный год эксплуатации) по всем корреспонденциям магистрали", - говорится в презентации.

Кобзев напомнил, что завершить строительство магистрали планируется к концу 2027 года.

"В 2024 году будут завершены работы и введены в эксплуатацию выходы из Москвы и Санкт-Петербурга, они будут реализовываться за контуром проекта ВСМ в проекте развития транспортных узлов двух столиц. В конце 2025 года предусматривается запуск в эксплуатацию высокоскоростного участка до Твери", - заключил топ-менеджер РЖД.

ВСМ в России

Непосредственная реализация проекта ВСМ Москва — Санкт-Петербург, как планируется, начнется в 2022 году, в настоящее время РЖД ведут проектирование. Стоимость магистрали предварительно оценивается в 1,7 трлн рублей, отмечал в интервью ТАСС замглавы Минтранса Владимир Токарев.