Кредиторскую задолженность по дорожным работам полностью погасили в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 декабря. /ТАСС/. Комитет дорожного хозяйства в Северной Осетии полностью погасил кредиторскую задолженность за работы, выполненные с 2016 года. Как сообщил ТАСС председатель комитета Тариэль Солиев, в этом году была погашена сумма в размере 30,6 млн рублей.

"В 2020 году комитет дорожного хозяйства полностью погасил кредиторскую задолженность за работы, выполненные в прошлые годы. Из дорожного фонда республики на погашение в этом году было направлено 30,6 млн рублей. По состоянию на текущую дату, кредиторской задолженности больше нет", - сказал Солиев.

В 2016 году на погашение кредиторской задолженности было направлено 30,4 млн рублей, в 2017 году - 256,2 млн рублей, в 2018 году - 454,5 млн рублей и в 2019 году - 133,2 млн рублей.

В настоящее время Северная Осетия входит в пятерку регионов России, в которых до каждого населенного пункта можно доехать по дороге с твердым покрытием. Многие объекты ремонта региональных и местных дорог включаются в программы работ после встреч главы республики Вячеслава Битарова с жителями районов.

В целом на развитие дорожного хозяйства республики в 2016-2020 годах направлено более 12 млрд рублей, из них 4,7 млрд рублей - средства федерального бюджета.