В Минсельхозе ожидают снижения цен на подсолнечное масло и сахар к 21 декабря

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Цена на сахар и подсолнечное масло в РФ должна снизиться в течение пяти дней после подписания ретейлом и поставщиками соглашений о стабилизации стоимости этих продуктов. Об этом заявил в ходе подписания соглашений министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Цена на сахар-песок составит 36 рублей за кг, на подсолнечное масло - 95 рублей. Эти меры будут действовать до конца первого квартала 2021 года. В соответствии с положениями соглашений, цена должна скорректироваться в пятидневный срок с даты подписания. Вместе с тем, по нашей информации, уже сегодня происходит снижение". - отметил он.

Как сообщил Патрушев, производители, на которых приходится более 90% рынка сахара и свыше 85% рынка масла в РФ, подписали соглашение по стабилизации цен на эти продукты.

"Мы подписываем соглашения в том числе с ключевыми производителями, на которых приходится более 90% рынка сахара и свыше 85% рынка подсолнечного масла. Кроме того, сторонами выступают торговые сети, а также отраслевые союзы и ассоциации. При этом соглашения предполагают возможность дальнейшего расширения участников", - отметил он.

Соглашения о снижении цен

Как уточнили в Минсельхозе, соглашения о снижении цен на сахар и подсолнечное масло подписали также Минсельхоз, Минпромторг, поставщики и ретейл по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Они будут действовать до конца I квартала 2021 года.

"В работе по решению задачи руководства страны мы идем в тесной связке с Минсельхозом. При этом наша прямая ответственность - это крупные федеральные и региональные сети. С ними мы достигли понимания по предельным розничным ценам. Это, соответственно, 46 рублей за килограмм сахара и 110 рублей - за литр подсолнечного масла", - заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в свою очередь отметил, что важно не просто реализовать все эти комплексы мер, а определиться с дальнейшей стратегией.

"В настоящий момент у нас по многим позициям объем экспорта сельхозпродукции сопоставим с объемом внутреннего потребления. Соответственно, необходимо и для торговых сетей, и для производителей сельхозпродукции закрепить предсказуемые условия, как будет государство реагировать на такого рода ситуации. Нам нужен постоянно действующий механизм, предсказуемый и понятный для всех" - подчеркнул министр.