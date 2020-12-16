Союзроссахар видит заметный тренд на снижение цен на сахар в России

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Союзроссахар уже сейчас видит заметный тренд на снижение цен на сахар в России. Об этом журналистам сообщил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин.

"Уже сейчас мы видим не только стабилизацию ситуации, но и заметный тренд на снижение цен", - сказал он.

Бодин подчеркнул, что отечественные производители сахара с пониманием относятся к задачам по снижению цен на продовольствие, которые поставило руководство страны.

К соглашению ретейла и поставщиков присоединилось 93% всех сахарных заводов страны, отметил Бодин. "Со своей стороны сахарные заводы, присоединившиеся к соглашению, гарантируют, что с момента его вступления в силу будут реализовывать сахар со складов по фиксированной цене в 36 рублей за кг. При этом важно обеспечить контроль за тем, чтобы сахар был доступен населению по гарантированным ценам в розничных сетях", - считает глава Союзроссахара.

По его словам, сахарные заводы в ближайшее время завершат переработку сахарной свеклы урожая текущего года, и перед отраслью стоит задача обеспечить не меньший объем посевных площадей в следующем сезоне. "Минсельхоз уже объявил о том, что площади будут увеличены. Если мы получим больший урожай свеклы в следующем году, это позволит увеличить объемы производства сахара до уровня предыдущих сезонов 2017 и 2018 годов, что позволит обеспечить потребности внутреннего рынка и поддержать цены на стабильном уровне в долгосрочной перспективе", - сказал Бодин.

Новые меры господдержки, такие как льготные краткосрочные кредиты на закупку сырья, позволят сельхозтоваропроизводителям продолжать производство сахарной свеклы, несмотря на существенную привлекательность других культур, заключил глава Союзроссахара.