Масложировой союз ожидает снижения стоимости подсолнечника на 25%

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Цены на подсолнечник могут упасть на 25% после подписания соглашений о стабилизации цен и повышения экспортной пошлины на это сырье. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

"Благодаря поддержке Минсельхоза и решению правительства о повышении экспортной пошлины на подсолнечник до 30% цены на сырье уже развернулись и начали падать. Мы ожидаем, что падение составит около 25%", - сказал он.

Мальцев подчеркнул, что масложировая отрасль единогласно поддерживает необходимость обеспечения доступного уровня цен на социально значимые товары для массового потребителя, тем более в преддверии новогодних праздников. "В течение ближайших дней поставщики подсолнечного масла в полном объеме исполнят пункты соглашения и переоформят цены и условия поставки в торговые сети", - заверил он.

По его мнению, введенная экспортная пошлина на подсолнечник не только поддержит уровень цен на подсолнечное масло до окончания срока действия соглашения, но и как минимум до 30 июня позволит сохранить доступные потребительские цены без негативных последствий для масложирового бизнеса.

В новость была внесена правка (18:52 мск) - исправляется продукт, на который может снизиться стоимость, верно - подсолнечник.