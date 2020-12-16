Сибирские, дальневосточные и северные регионы будут сами определять цены на масло и сахар

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Соглашения по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло будут предусматривать введение властями некоторых регионов корректирующих коэффициентов, отражающих региональные различия в уровне цен на эти продукты из-за логистических издержек. Об этом в ходе подписания соглашений заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Прежде всего имею в виду отдельные территории за Уралом - Сибири, Дальнего Востока, а также Крайнего Севера, плюс Калининградская область. Право принимать решения в этой части предоставлено руководителям органов власти субъектов федерации", - сказал министр.

Согласно соглашениям о стабилизации цен на масло и сахар, которые сегодня подписали Минсельхоз, Минпромторг, поставщики и ретейлеры, цены производителей на сахар за счет предпринимаемых мер снизятся до 36 руб. за кг, розничные - до 46 руб. за кг. Цены производителей на подсолнечное масло в РФ снизятся до 95 руб., розничные - до 110 руб. за литр. Как отметил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, в соответствии с положениями соглашений, цена должна скорректироваться в пятидневный срок с даты подписания.

Соглашения носят временный характер, будут действовать с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года. Как отметил Мантуров, их уже подписали федеральные и региональные торговые сети, поставщики, отраслевые ассоциации производителей и торговли. Так, подписание соглашений ТАСС подтвердили в X5 Retail Group, Metro и "Магните".