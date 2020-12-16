В Думу внесли законопроект о перечислении субсидии на оплату ЖКУ напрямую их поставщику

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов от фракции "Единая Россия" в среду внесла в Госдуму законопроект, согласно которому субсидия, предоставляемая гражданам для оплаты жилья и коммунальных услуг, перечисляется напрямую лицу, которому эта оплата производится, чтобы избежать нецелевого расходования. Текст опубликован в думской электронной базе.

Согласно поправке, вносимой в Жилищный кодекс (ЖК) РФ, "субсидии предоставляются гражданам путем перечисления средств лицу, которому <…> вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги".

В пояснительных материалах авторы указывают, что с января 2021 года субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не предоставляются гражданам при наличии у них подтвержденной судебным актом непогашенной задолженности по оплате ЖКХ, которая образовалась за период не более чем три последних года. "Из складывающейся практики видно, что с начала задолженности и до момента подтверждения ее судебным актом в среднем проходит год и более", - указывают депутаты.

Они констатируют, что нередки случаи, когда эти средства используются гражданами не по назначению. При этом сейчас ЖК уже позволяет субъектам РФ вводить правило о прямом перечислении субсидии лицу, которому вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги. Однако такая практика применяется только в нескольких регионах, депутаты предлагают сделать ее федеральной.

"Для исключения нецелевого расходования субсидий предлагается внести изменения в статью 159 ЖК РФ, устанавливающие обязательный порядок предоставления субсидии путем перечисления средств лицу, которому вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги", - говорится в пояснительной записке.