Бюджет на 2021 год в Ненецком автономном округе будет дефицитным

ТАСС, 16 декабря. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа (НАО) в среду приняло бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, сообщается на сайте собрания.

"На последней в 2020 году сессии парламентарии утвердили бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Общий объем доходов 2021 год составит 19,9 млрд рублей, расходов - 22,2 млрд рублей, дефицит окружного бюджета - 2,25 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на инвестпроекты предусмотрено 5,6 млрд рублей, в том числе более 3 млрд рублей - на дороги и 1 млрд рублей - на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. При этом в общей структуре расходов окружного бюджета наибольший удельный вес традиционно имеют расходы на образование, здравоохранение, социальную политику, жилищно-коммунальное хозяйство и национальную экономику. Ожидается, что около 50% всех расходов будет направлено на социальную сферу. Уточняется, что расходы бюджета НАО сформированы в программном формате: с 1 января 2021 года в округе будут действовать 26 госпрограмм, также округ участвует в реализации девять нацпроектов.

Основные параметры бюджета округа на 2022 год: доходы составят более 22 млрд рублей, расходы - более 24 млрд рублей. На 2023 год доходы планируются в объеме 17,9 млрд рублей, расходы - более 19 млрд рублей.

Кроме того, в среду депутаты внесли изменения в закон об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Доходы увеличены на 2,1 млрд рублей, из них средства федерального бюджета - 1,79 млрд рублей. Таким образом, с учетом изменений доходы составят 21,76 млрд рублей. Расходы увеличиваются на 384,6 млн рублей и составят 23,7 млрд рублей, дефицит окружного бюджета сокращается на 1,75 млрд рублей и составит 1,96 млрд рублей.

Поясняется, что такие изменения связаны с получением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, увеличением бюджетных ассигнований на субсидии организациям в сфере транспорта и ЖКХ до расчетной потребности, увеличением финансирования на субсидии сельхозтоваропроизводителям и на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам в полном объеме.