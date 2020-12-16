Кабмин поддержал инициативу о праве регулировать цены на товары при их колебании на 10%

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Кабмин РФ на заседании в среду поддержал инициативу о наделении правительства правом регулировать цены на социально-значимые товары в случае их колебания на 10% в течение месяца, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Сегодня на правительстве поддержана законодательная инициатива, связанная с наделением правительства правом устанавливать параметры для введения административно регулируемых цен. На сегодняшний момент такие параметры установлены федеральным законом. Они устанавливались 10 лет назад - это 30% в течение месяца. Правительство предполагает существенно снизить эту планку с тем, чтобы механизм регулирования мог быть включен оперативно, как раз в случае, если произойдет подорожание [цен] на еще какие-то товары", - заявил Решетников.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ подготовило законопроект о праве кабмина вводить регулирование цен на социально значимые продукты в случае их колебания на 10%.