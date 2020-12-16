Сахар по 46, масло по 110. Российские власти и бизнес договорились о снижении цен

Представители властей, поставщиков и ретейлеров 16 декабря подписали соглашения о снижении цен на сахар и подсолнечное масло. Они будут действовать по крайней мере до конца первого квартала 2021 года.

По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, к соглашениям примкнули производители, на которых приходится более 90% рынка сахара и свыше 85% рынка подсолнечного масла. При этом договоренности предполагают возможность дальнейшего расширения круга участников.

Предельная цена килограмма сахара в рознице составит 46 рублей, литра подсолнечного масла - 110 рублей. Закупочные цены составят соответственно 36 и 95 рублей.

Соглашения начнут действовать с 20 декабря, но цены должны быть скорректированы в пятидневный срок с момента подписания документов, то есть уже к 21 декабря. Власти и отраслевые союзы заявляют, что стоимость сахара и масла уже снижается.

Договоренности предусматривают возможность введения повышающих коэффициентов, которые отражают уровень издержек на доставку продукции в ряд регионов - это Сибирь, Дальний Восток, районы Крайнего Севера и Калининградская область. Право определять размер этих коэффициентов останется за местными властями.

Ранее правительство повысило экспортную пошлину на семена подсолнечника и рапса с 6,5% до 30% от таможенной пошлины с нижней планкой в €165 за тонну. Эта мера будет действовать с 9 января по 30 июня 2021 года. В Масложировом союзе России ожидают, что это снизит цены на подсолнечник на 25%.

В Минсельхозе также допускают возможность отмены пошлин на импорт тростникового сахара, если цены производителей не снизятся. Об этом заявлял глава министерства 14 декабря.