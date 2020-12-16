Удмуртия в 2020 году направила на поддержку аграриев 377 млн рублей

ИЖЕВСК, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Удмуртии в 2020 году направили на поддержку фермерских хозяйств 377 млн рублей. Об этом журналистам в среду сообщила вице-премьер - министр сельского хозяйства региона Ольга Абрамова.

"Со всеми подведенными итогами общая сумма государственной поддержки наших крестьянских фермерских хозяйств на создание и развитие своих производств составила 377 млн рублей. Могу сказать абсолютно однозначно, что такой суммы поддержки для фермерских хозяйств у нас не было никогда", - сказала Абрамова.

Она отметила, что в 2020 году на территории республики реализовывались такие проекты как "Агростартап" (нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"), средства выделялись семейным фермам, начинающим фермерам, а также кооперативам.

"Мы для себя открываем новые направления в области сельского хозяйства. Вы знаете, что раньше у нас приоритетность отдавалась тем проектам, которые реализуются в области мясного и молочного скотоводства. Сейчас мы убрали этот приоритет и увидели, что у нас появились ягоды, у нас появилось создание утиных ферм, микрозелени, рыбоводства", - добавила Абрамова.

Фермеры благодаря поддержке создадут 230 рабочих мест. "Для нас это особенно ценно. Мы уверены, что фермерские хозяйства необходимо развивать потому что у нас есть достаточно земельных ресурсов, которые не будут востребованы крупными производителями, а их, безусловно, необходимо осваивать, использовать и вводить в оборот", - добавила вице-премьер.

Ранее Ольга Абрамова сообщала ТАСС, что в 2021 году власти Удмуртии рассчитывают направить порядка 250 млн рублей на предоставление грантовой помощи фермерам республики. Появится новое направление поддержки - "Агропрогресс". Получателями средств станут ООО и ИП, которые отвечают критериям микро- или малого предпринимательства и имеют опыт деятельности более 24 месяцев с даты регистрации на сельской территории или в сельской агломерации.