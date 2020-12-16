Equinor и Shell разработают программу для оптимизации запасов оборудования

ТАСС, 16 декабря. Equinor и Shell при поддержке Microsoft разработают обновленную версию цифровой программы Shell Inventory Optimiser, задача которой контролировать имеющееся оборудование, необходимое для реализации проектов компаний, и оптимизировать размер резервов запчастей для него. Об этом говорится в сообщении Equinor.

Цифровое решение будет использовать технологии машинного обучения Microsoft Azure, Azure Databricks и Azure Datalake, также в него будут добавлены функции дальнейшей оптимизации алгоритма, выполнения рекомендаций и улучшения взаимодействия с пользователем. Ожидается, что внедрение этого проекта позволит нефтегазовым компаниям сэкономить значительные суммы на создании резерва запчастей.

Первая версия программы Shell Inventory Optimiser была запущена в 2017 г. на добычных активах Shell во всех регионах присутствия компании и позволила сэкономить "миллионы долларов за счет оптимизации уровня запасов", отмечается в сообщении.

В марте 2020 г. Shell и Equinor подписали соглашение о цифровом сотрудничестве для совместной работы над цифровыми проектами. Совместная работа компаний над обновлением версии Shell Inventory Optimiser - первый шаг в рамках этого сотрудничества. В будущем компании намерены совместно работать над снижением углеродного следа в цепочке поставок, говорится в сообщении.