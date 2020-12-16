В США заявили, что за последние месяцы темпы улучшения состояния экономики замедлились

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Темпы восстановления американской экономики в последние месяцы замедлились, при этом Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, продолжит стимулировать экономику государства. Об этом заявил в среду председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам последнего в этом году заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство ФРС).

"Реальный ВВП вырос в третьем квартале на 33% в годовом исчислении. В последние месяцы, однако, темпы улучшения [экономики] замедляются", - отметил он.

Глава финрегулятора добавил, что ФРС будет продолжать поддерживать экономику посредством массивного денежно-кредитного стимулирования до тех пор, пока не увидит "существенного дальнейшего прогресса" в сфере занятости и в ситуации с инфляцией.

На заседании Пауэлл поддержал сохранение ежемесячных покупок облигаций Минфина США на уровне не менее $120 млрд. При этом никаких изменений в структуру закупок не было сделано, в частности финрегулятор не стал переводить их на более долгосрочные сроки погашения. Пауэлл добавил, что ФРС "открыта к увеличению объема покупки активов, если это будет уместным". " У нас есть возможность покупать больше облигаций или покупать долгосрочные облигации и мы можем ею воспользоваться", - отметил глава ЦБ, подчеркнув, что программа покупки гособлигаций "обеспечивает высокий уровень поддержки экономики". Он также добавил, что инфляция в США остается ниже целевого уровня в 2%.

ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком.

Распространение вакцины

Распространение вакцины от нового коронавируса в США носит положительный характер, однако экономику страны ожидают несколько весьма сложных месяцев, заявил Джером Пауэлл.

"Последние новости о вакцинах были весьма положительными. Однако по-прежнему трудно понять сроки, масштабы и экономические последствия вакцинирования. Новые масштабы случаев [заболевания и смертности от] COVID-19 здесь [в США] и за рубежом особенно беспокоят. Следующие несколько месяцев будут весьма сложными", - отметил глава финрегулятора.

При этом он вновь подчеркнул, что "дальнейший путь американской экономики весьма не определен" и во много зависит от эффективности борьбы с распространением нового коронавируса. Тем не менее, продолжил он, фондовые рынки США "видят надежными" действия ФРС во время пандемии.

Высокие показатели

Американская экономика во второй половине 2021 года продемонстрирует высокие показатели, к тому времени у американцев должен уже будет сформироваться коллективный иммунитет к COVID-19, заявил Джером Пауэлл.

"Я ожидаю, и многие люди ожидают, что во второй половине следующего года экономика должна продемонстрировать высокие показатели. Мы должны вернуть людей на работу. Бизнес должен возобновлять свою работу", - подчеркнул глава финрегулятора.

По его словам, ФРС "продолжает оценивать, когда у американцев сформируется коллективный иммунитет". "Это, возможно, произойдет когда-нибудь в середине или во второй половине следующего года", - отметил Пауэлл.

При этом он указал, что в целом пандемия по-разному влияет на отдельные американские штаты. "Одни штаты сталкиваются с весьма значительными сложностями, другие же нет", - добавил глава финрегулятора.

Он рассказал, что провел несколько официальных встреч с командой избранного президента США Джозефа Байдена, а также поздравил по телефону свою предшественницу на этом посту Джанет Йеллен, которая может возглавить Минфин в новой администрации.