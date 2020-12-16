Генпрокурор Техаса объявил, что подает новый антимонопольный иск против Google

ТАСС, 16 декабря. Генеральный прокурор американского штата Техас Кен Пакстон подает новый антимонопольный иск к компании Google от имени нескольких штатов. Об этом он заявил в среду в видеообращении, опубликованном на странице в Twitter.

"Я с гордостью объявляю, что штат Техас подает иск от имени нескольких штатов к компании Google из-за нарушения правил конкуренции, ограничительных практик и предоставления вводящей в заблуждение информации", - отметил Пакстон.

Он обвинил Google в том, что компания регулярно использует свою "власть монополии", чтобы контролировать ценообразование, а также в других нарушениях. Как поясняет агентство Bloomberg, иск Пакстона сосредоточен на поведении компании на рынке цифровой рекламы.

Во вторник газета Politico информировала о том, что коалиция американских штатов завершает работу над подготовкой антимонопольного иска в отношении корпорации Google и, возможно, уже в ближайший четверг направит его в соответствующую инстанцию. В исковом заявлении, инициаторами которого выступили генеральный прокурор штата Колорадо Фил Уэйзер и его коллега из штата Небраска Даг Петерсон, Google, как предполагает издание, будет предъявлено обвинение в изменении дизайна своей поисковой системы с целью получения преимущества над конкурентами, предлагающими аналогичные информационные услуги.

20 октября Министерство юстиции США предъявило гражданский иск корпорации Google, поскольку та, по версии властей, наносит ущерб конкуренции на онлайн-площадках. В качестве истца вместе с федеральным правительством США выступили 11 американских штатов. Их генеральные прокуроры являются представителями Республиканской партии.