Мурманский совхоз "Тулома" рассчитывает уйти от убытков в 2021 году

МУРМАНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Крупнейшее в Мурманской области сельскохозяйственное предприятие "Тулома" стабилизировало кризисную ситуацию, сократило убытки и планирует выйти на безубыточное производство в 2021 году. Об этом сообщила ТАСС в среду директор предприятия "Тулома" Светлана Доголева, назначенная на этот пост год назад как антикризисный менеджер.

В начале 2020 года "Тулома" находилась в сложной финансовой ситуации. Были трудности с приобретением и заготовкой кормов для животных, выплатой заработной платы сотрудникам, оплатой услуг ресурсоснабжающих организаций и погашением задолженности по налогам и страховым взносам.

"Год назад в "Туломе" доили 5 тыс. литров в день, сейчас доят 10 тыс. литров в день, на голову надой в среднем вырос с 8 литров до 14, в сегодняшней ситуации это уже хороший результат - практически вдвое, но мы будем стремиться к увеличению. Если корова в хозяйстве дает меньше 20 литров - такое хозяйство не рентабельно. За год нам удалось стабилизировать кризисную ситуацию, в 2021 году мы рассчитываем выйти в безубыточное производство", - сказала Доголева.

Она пояснила, что в качестве одной из антикризисных мер пришлось провести техническую выбраковку стада, в результате дойное стадо сократилось на 125 голов и составляет на сегодняшний день 1 075 коров, общая численность крупного рогатого скота на предприятии более 2 000 голов. Отрегулирован рацион и режим питания коров, что также смогло дать положительный эффект. Правительством региона на погашение просроченной кредиторской задолженности были выделены в 2020 году дополнительные средства в размере 87,8 млн рублей. "Выручка в этом году выросла на 15% по отношению к прошлому году и составит к концу года 400 млн рублей, зарплату сотрудникам платим вовремя, общую кредиторскую задолженность удалось снизить на 28 млн рублей до 427 млн, при этом 266 млн рублей задолженности сегодня реструктуризированы, растянуты сроки ее погашения на длительный период - до 2034 года", - пояснила директор "Туломы".

"Тулома" производит 28 видов различной молочной продукции. В антикризисных планах - провести на территории комплекса "Тулома" реконструкцию очистных сооружений сточных вод, модернизировать систему вентиляции, автоматизировать процессы и улучшить качество доения. Для повышения рентабельности прорабатывается вопрос по установке дополнительной производственной линии пастеризованного молока и молочной продукции, при участии Корпорации развития Мурманской области идет поиск инвестора.

Сельхозпредприятие "Тулома" образовано в 1930 году, в настоящее время комплекс занимается разведением и выращиванием крупного рогатого скота, производством и реализацией мясомолочной продукции, свиноводством и птицеводством. Организация расположена в сельском поселении Тулома Кольского района, филиал - в поселке Лейпи Ковдорского района. Общая численность работников - около 360 человек. На сегодняшний день в хозяйстве кроме крупного рогатого скота, содержится порядка тысячи свиней.