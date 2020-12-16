Поправки о госрегулировании цен на социально значимые товары поступили в Госдуму

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Поправки о госрегулировании цен на социально значимые товары, инициированные правительством РФ, поступили в Госдуму. Они размещены в базе данных нижней палаты парламента, документ оформлен как поправки ко второму чтению законопроекта о статистическом учете.

"В целях стабилизации розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на территории субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации правительство Российской Федерации вправе устанавливать на такие товары предельные розничные цены на срок не более девяноста календарных дней", - говорится в тексте.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что все необходимые решения и меры системного характера для борьбы с необоснованным ростом цен на продукты готовы. Он проинформировал, что в среду, 16 декабря, будут подписаны соглашения о снижении цен на сахар и подсолнечное масло между Минсельхозом, Минпромторгом и отраслевыми ассоциациями, а также рядом крупнейших федеральных торговых сетей. Мишустин также отметил, что впоследствии к этим соглашениям присоединятся региональные торговые сети и поставщики. Правительство подготовило законопроект о праве кабмина вводить регулирование цен на социально значимые продукты.

9 декабря президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания. Глава государства подчеркнул, что увеличение цен связано не с пандемией коронавируса, а с попытками подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру.