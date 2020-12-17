Цена биткойна обновила исторический максимум

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии дорожал на 9,5%, в пике достигая отметки в $21,298, свидетельствуют данные торговой площадки на 00:54 мск.

Таким образом, цена криптовалюты обновила исторический максимум.

По состоянию на 01:06 мск курс биткойна продолжает расти и торгуется на уровне $21,311 (+9,6%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, и сейчас "добыта" большая часть биткойнов.