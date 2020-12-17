Politico: республиканцы и демократы в США могут скоро согласовать пакет экономических мер

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Новый пакет стимулирующих американскую экономику мер может быть скоро согласован в Конгрессе США. Как отмечает газета Politico, есть вероятность того, что республиканцы и демократы договорятся уже в среду.

По информации ее источников, переговорщики в Конгрессе близки к согласованию пакета помощи объемом около $900 млрд, который будет включать второй раунд прямых выплат гражданам и пособия по безработице. При этом в комплекс мер не войдет поддержка штатов и местных властей, отмечает издание. По словам сенатора-республиканца Джона Тьюна (от штата Южная Дакота), прямые выплаты гражданам составят $600-700, а еженедельные пособия по безработице до марта будут выше на $300.

На поддержку малому бизнесу предполагается выделить $325 млрд, из которых $257 млрд пойдет на программу сохранения зарплат.

По мнению лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла, проект может получить поддержку в обеих палатах законодательного органа. Глава демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер также отметил, что стороны близки к соглашению. Шумер сообщил, что демократы будут добиваться более значительного по объему пакета в следующем году после инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена. Конгресс должен до конца недели завершить работу над новым пакетом мер стимулирования экономики, чтобы включить его в проект бюджета на нынешний финансовый год (начался в стране 1 октября).

В начале декабря президент США Дональд Трамп заявил, что готов одобрить пакет экстренных мер стимулирования роста американской экономики, если демократы и республиканцы в Конгрессе смогут договориться о его положениях.

Контролируемая демократами Палата представителей и Сенат, в котором большинство имеют республиканцы, спорили по поводу размера следующего пакета стимулирующих мер. По мнению демократов, он должен превысить $2 трлн, а республиканцы настаивают на $500 млрд. К настоящему времени американская администрация ассигновала с согласия Конгресса на чрезвычайные меры стимулирования экономического роста уже свыше $6 трлн с учетом шагов, сделанных Федеральной резервной системой (центробанком) США.