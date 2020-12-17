Портфель одобренных проектов банка БРИКС превысил $25 млрд

ШАНХАЙ, 17 декабря. /ТАСС/. Общий портфель утвержденных Новым банком развития (НБР) БРИКС проектов превысил $25,4 млрд. Об этом сообщил в четверг президент банка Маркус Троихо, выступая на символической церемонии завершения строительства нового здания для штаб-квартиры НБР в Шанхае.

"Советом директоров Нового банка развития к настоящему времени одобрено 72 проекта во всех пяти странах-членах на общую сумму свыше $25,4 млрд", - сказал он, добавив, что проекты касались, в частности, базовой инфраструктуры, альтернативных источников энергии, транспортной системы, защиты экологии и многих других направлений.

Президент НБР напомнил также о реализуемой программе экстренной помощи странам - членам банка в борьбе с COVID-19, в рамках которой Бразилия, Китай, Индия и ЮАР уже получили в общей сложности $6 млрд. Общий объем помощи по данной программе должен составить $10 млрд.

На состоявшейся церемонии президент НБР поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве нового здания для штаб-квартиры банка в Шанхае. По его словам, достигнутые успехи как в строительстве штаб-квартиры, так и в операционной деятельности банка стали возможными только благодаря поддержке со стороны стран - членов НБР, а также властей Шанхая.

Маркус Троихо сообщил, что переезд сотрудников в новое здание, строительство которого было начато в сентябре 2017 года, планируется на август-сентябрь следующего года. К настоящему времени, уточнил он, в НБР в Шанхае работает свыше 180 специалистов из пяти стран - членов объединения. Новая штаб-квартира построена в шанхайском ЭКСПО-парке в новом районе Пудун недалеко от набережной на реке Хуанпу. Общая площадь 30-этажного здания, дизайн которого напоминает логотип банка в форме стилизованного треугольника, составляет 126 тыс. кв. м.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите БРИКС в Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Банком ранее были получены международные кредитные рейтинги на уровне "АА+" от Fitch Ratings и S&P Global Ratings, позволяющие эффективно привлекать долгосрочное фондирование на международных и локальных рынках капитала.