По пятой части обращений на платформу "Забизнес.рф" завершили уголовные дела

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Свыше 20% обращений предпринимателей с критикой действий подразделений правоохранительных структур через платформу "Забизнес.рф" с момента ее запуска подтвердились в пользу бизнеса. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе платформы.

"На 15 декабря свыше 20% обращений решены в пользу предпринимателей (завершены уголовные дела)", - сообщили в организации. Там уточнили, что на указанную дату на платформу было подано 1 451 обращение, а число зарегистрированных пользователей составило 2 319.

Чаще всего предприниматели жаловались на нарушения при возбуждении уголовного дела, необоснованный отказ в удовлетворении ходатайств и жалоб, фальсификацию доказательств по делу, необоснованное проведение либо проведение с нарушениями закона оперативно-разыскных мероприятий или следственных действий и нарушение процессуальных сроков.

Наибольшее число обращений поступило из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Краснодарского края.

Платформа "Забизнес.рф" создана 19 ноября 2019 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Ее учредителями стали АСИ, Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, "Деловая Россия", "Опора России" и Минэкономразвития РФ. Платформа позволяет бизнесу направить жалобу на необоснованные действия правоохранительных органов. Обращения рассматривают центральные аппараты ведомств, в том числе Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, МВД и ФСБ.