Банк БРИКС одобрил пять новых проектов в Бразилии, России и ЮАР на $2,7 млрд

ШАНХАЙ, 17 декабря. /ТАСС/. Совет директоров Нового банка развития (НБР) БРИКС одобрил пять новых проектов в Бразилии, России и ЮАР на общую сумму $2,7 млрд. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, размещенном в четверг на сайте финансовой организации.

"Совет директоров Нового банка развития 15 декабря 2020 года провел свое 29-е заседание, которое прошло в виртуальном формате. На встрече советом было одобрено пять инвестиционных проектов с общим объемом обязательств в размере около $2,7 млрд", - указывается в документе. Речь идет о трех проектах в Бразилии и по одному в России и ЮАР.

Российский проект предусматривает предоставление $300 млн МТС на расширение и развитие сотовой сети и облачных сервисов. "Кредит будет использован для финансирования программы капитальных вложений компании по расширению ее сотовой сети и развертыванию инфраструктуры облачных сервисов в России", - говорится в пресс-релизе.

Совет директоров НБР БРИКС одобрил предоставление еще по $1 млрд Бразилии и Индии по программе экстренной помощи странам - членам банка в борьбе с последствиями пандемии.

Суверенный заем Бразилии на восстановление пострадавшей из-за пандемии экономики был одобрен 7 декабря. "Программа позволит оказать поддержу федеральному правительству Бразилии в его усилиях по сохранению рабочих мест и доходов, а также поддержит восстановление экономики путем расширения доступа к кредитам для малых и средних компаний", - говорится в документе.

Аналогичный заем для правительства Индии был одобрен 11 декабря. Средства, указывается в документе, пойдут на оказание поддержки властям Индии в усилиях по сдерживанию экономических последствий пандемии. "Программа будет способствовать смягчению неблагоприятных экономических последствий пандемии COVID-19, позволит восстановить экономику в сельских районах за счет работ по управлению природными ресурсами и созданию возможностей трудоустройства для сельской бедноты, особенно трудящихся мигрантов, которые вернулись из городов, потеряв средства к существованию из-за пандемии COVID-19", - сообщается в пресс-релизе.

Таким образом Бразилия и Индия уже получили по $2 млрд в рамках программы помощи странам - членам банка в борьбе с пандемией. По $1 млрд банк также предоставил ранее Китаю и ЮАР. Общий объем помощи по данной программе должен составить $10 млрд.