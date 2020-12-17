Минэкономразвития зарегистрировало трех первых резидентов ОЭЗ в Нижегородской области

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Министерство экономического развития России зарегистрировало первых трех резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте министерства.

"Минэкономразвития зарегистрировало трех первых резидентов в ОЭЗ промышленно-производственного типа "Кулибин" в городе Дзержинск Нижегородской области. Первыми резидентами стали ООО "Пластматика", ООО "Хома Адгезив", ООО "РТ-Композитные газовые баллоны", - отмечается в сообщении.

Компании планируют создать крупногабаритное литьевое производство изделий из пластмасс, производства водных клеевых материалов и полимерно-композитных газовых баллонов, в том числе для автотранспорта и газозаправочных комплексов. Общий объем инвестиций трех резидентов ОЭЗ составит более 2,1 млрд рублей, на предприятиях будет создано около 500 рабочих мест. По данным правительства Нижегородской области, предприятия введут в эксплуатацию в первом полугодии 2021 года.

Первая в Нижегородской области особая экономическая зона "Кулибин" создана в мае 2020 года в Дзержинске. Она действует на территории промышленного предприятия "ДПО "Пластик", ее площадь превышает 72 га. Одним из приоритетных направлений деятельности резидентов ОЭЗ станут химия и фармацевтика, так как Дзержинск является одним из крупнейших в России центров химической промышленности. Власти региона рассчитывают привлечь на территорию ОЭЗ к 2033 году не менее 15 резидентов с общим объемом инвестиций в 9 млрд рублей, что позволит создать 2,5 тыс. рабочих мест.

Для резидентов ОЭЗ снижены налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые пять лет, до 5% - в следующие пять лет, и до 14,5% - в дальнейшем. Также установлены нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог.