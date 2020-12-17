В Сбербанке сообщили, что доля цифровых карт в банке через три года может достичь 50%

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сбербанк собирается переводить клиентов на цифровой формат платежных карт. Так, уже в следующем году при заказе банковской карты клиентам будут предлагать "пластик, как опцию", выпуская сначала цифровую карту, а к концу 2023 года доля виртуальных карт может достичь 50%. Об этом сообщил ТАСС зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

"В начале следующего года мы предоставим всем клиентам услугу "пластик, как опция", и при заказе любого карточного продукта им можно будет сразу воспользоваться в цифровом виде: в интернете, или для любых покупок, загрузив в смартфон с NFC. А "пластик", при необходимости, клиенты смогут дозаказать позднее. <…> И, по нашим прогнозам, благодаря этим сервисам к концу 2023 года мы будем эмитировать 50% от всех выпускаемых нами новых карт исключительно в цифровом формате", - цитирует Царева пресс-служба банка.

Также топ-менеджер добавил, что во второй половине 2021 года опция выбора формата карты появится у клиентов и при перевыпуске, после чего любой картой в портфеле Сбербанка можно будет пользоваться без заказа пластиковой. При этом сейчас в банке более 10% карт уже выпущены в цифровом формате, отметил Царев.

В Сбербанке уточнили ТАСС, что благодаря выпуску цифровых карт кредитная организация смогла сэкономить более 5 тонн пластика.