"Алроса" сообщила о высоком спросе на алмазы в конце 2020 года

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. "Алроса" отмечает высокий спрос на алмазы в конце 2020 года, что обусловлено сезонным оживлением и эффектом отложенного спроса, сообщил глава компании Сергей Иванов.

"В конце 2020 года мы видим хороший спрос на алмазы. Ему способствует как отложенный спрос предыдущих месяцев года, так и сезонное оживление, которое должно продолжиться и в январе за счет покупательской активности в преддверии китайского Нового года. Мы понимаем, что возвращение рынка к доковидному состоянию потребует времени", - приводятся слова Иванова в сообщении "Алросы".

Компания продолжит придерживаться взвешенной сбытовой политики, ориентированной не на объемы продаж, а на цены и прибыльность, отметил глава компании.

Продажи "Алросой" алмазно-бриллиантовой продукции в январе - ноябре 2020 года составили $2,28 млрд против $2,97 млрд годом ранее.