Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,21 руб.

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,19%, до 73,21 руб., курс евро растет на 0,12%, до 89,49 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:23 мск курс доллара находился на уровне 73,065 руб. (-0,39%), евро торговался на отметке в 89,3275 руб. (-0,06%).

Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне росла на 1,31%, до $51,75 за баррель, нефть сорта WTI -на 1,42%, до $48,68 за баррель.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, индекс Мосбиржи прибавил 0,24% и достиг отметки 3277,67 пункта, а индекс РТС поднялся на 0,55%, до 1407,69 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи на 10:00 мск.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи торговался на уровне 3285,38 пункта (+0,47%), а РТС - на уровне 1417,02 пункта (+1,21%).