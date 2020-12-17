Кабмин направил 1,94 млрд рублей на модернизацию аэропортов в трех регионах

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Правительство России выделило 1,94 млрд рублей на модернизацию аэропортов в Забайкалье, Чечне и Красноярском крае, сообщает в среду пресс-служба кабмина.

"На модернизацию аэропортов в отдельных регионах дополнительно выделят 1,94 млрд рублей, - говорится в сообщении. - Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин".

Речь идет о реконструкции аэропорта Чара на севере Забайкальского края, где планируется перестроить взлетно-посадочную полосу и обновить здание для пассажиров и персонала. Средства также пойдут на улучшение инфраструктуры аэропорта Грозный (Северный) в Чеченской Республике, где реконструкция начнется в 2021 году, а также модернизацию рулежной дорожки в аэропорту Красноярска. Финансирование рассчитано на период с 2020 по 2022 год.

"Субсидия поступит в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы", - отмечают в кабмине. - Решение позволит увеличить пропускную способность аэроузлов и повысить транспортную связанность регионов".