РБК: Банк России предложил дать 14 дней на отказ от навязанных услуг при выдаче кредита

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Центральный банк предлагает дать потребителям финансовых услуг две недели на то, чтобы отказаться от любых навязанных услуг при оформлении потребительского кредита. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на пресс-службу Банка России.

В ЦБ уточнили изданию, что в настоящее время обсуждается текст поправок в закон о потребительском кредите. "По мнению Банка России, период охлаждения должен составлять 14 дней. Деньги за неоказанные услуги должны быть возращены заемщику по первому требованию после получения соответствующего заявления заемщика", - отмечают в ЦБ.

Как пишет РБК, действующее законодательство позволяет клиентам банков отказаться от любой навязанной услуги добровольного страхования, в том числе при потребительском кредитовании, в течение периода охлаждения - 14 дней. Правда, при этом кредитор имеет право изменить условия кредитования, например повысить ставку. С 1 сентября 2020 года период охлаждения распространился и на договоры коллективного страхования, когда договор со страховой компанией заключает банк, а потребитель к нему подключается.

Помимо полисов страхования клиенты банков приобретают вместе с кредитами и другие продукты. Речь идет не о кросс-продажах (когда банк предлагает сразу несколько продуктов партнеров), а об обуславливании продаж, когда продукт продают только при условии приобретения дополнительного, отмечал на конференции ассоциации банков "Россия" глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

В ЦБ также сообщили РБК, что навязанные услуги могут быть предустановлены в виде заранее проставленных галочек в договоре, а потребитель может не знать о возможности от них отказаться до подписания документа. "Именно поэтому регулятор считает необходимым распространить период охлаждения на все дополнительные услуги, оформленные вместе с договором на основной продукт", - уточнили в Банке России. Навязывание дополнительных услуг при заключении кредитного договора, к сожалению, стало довольно распространенной практикой кредиторов в последнее время, констатируют в ЦБ. В октябре 2020 года Банк России и Роспотребнадзор выпустили письмо о праве на отказ от дополнительных услуг. "Российское законодательство запрещает навязывать приобретение одних товаров, работ или услуг при приобретении других, а также дает заемщику право отказаться от дополнительной платной услуги, не потеряв при этом возможность получить кредит или заем", - напомнили в пресс-службе ЦБ.

В пресс-службе Райффайзенбанка РБК сообщили, что "инициатива ЦБ создает дополнительную защищенность для клиентов при приобретении финансовых услуг и способствует более осознанному подходу к сделке". "В результате уровень удовлетворения от предоставленных услуг будет только расти", - считают там.

РБК направил запросы другим крупнейшим банкам.