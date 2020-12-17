"Россети" откроют цифровой Прибайкальский РЭС в Бурятии в 2022 году

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" завершит работы по созданию цифрового Прибайкальского района электрических сетей (РЭС) в Бурятии в 2022 году. Об этом сообщил Telegram-канал группы.

"Продолжена работа по созданию цифрового Прибайкальского РЭС. Для создания распределенной автоматизированной сети 6-10 кВ установлено 47 реклоузеров. В числе функций - возможности дистанционного управления и реконфигурации сети, ввод резервного питания, автоматическая локализация и отключение поврежденных участков сети. Окончание работ запланировано на 2022 год", - говорится в сообщении.

Также в республике реализуется проект "Цифровой центр обслуживания клиентов". В центральном офисе в Улан-Удэ установлено интерактивное оборудование, работа с клиентами ведется по принципу "обслуживание без бумаг".

Группа в 2020 году установила 12,6 тыс. интеллектуальных приборов учета. Всего на конец года в зоне ответственности Бурятского филиала "Россети Сибирь" 95 тыс. "умных" счетчиков, которыми оснащено 40% потребителей региона.

Финансирование инвестиционной программы 2020 года запланировано в объеме 932 млн рублей с вводом 21 МВА трансформаторной мощности и 77 км ЛЭП. Осуществлено техприсоединение 1 443 потребителей на общую мощность 31 МВт.

Показатели Бурятского филиала "Россети Сибирь" в регионе по средней продолжительности (SAIDI) и частоте (SAIFI) прекращения передачи энергии улучшились на 7% по обоим индексам по сравнению с 2019 годом, а количество технологических нарушений на территории региона в 2020 году снизилось на 2% по сравнению с 2019 годом.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в 2018 году одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье" и "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.