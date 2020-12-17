"Русал" стал приоритетным долгосрочным поставщиком литейных сплавов для Hyundai Sungwoo

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. "Русал" стал приоритетным долгосрочным поставщиком первичных литейных сплавов для южнокорейской Hyundai Sungwoo Holdings, говорится в сообщении российской компании.

"Русал" получил статус приоритетного долгосрочного поставщика первичных литейных сплавов для южнокорейской компании Hyundai Sungwoo Holdings, одного из лидеров в области производства автомобильных комплектующих", - сказано в сообщении.

Восточная Азия остается для компании одним из важнейших рынков сбыта литейных сплавов, отмечает "Русал". Статус приоритетного долгосрочного поставщика Hyundai Sungwoo, который является ключевым партнером автоконцерна Hyundai Motors Group (автомобильные марки Hyundai и Kia), позволит "Русалу" укрепить лидерские позиции в Южной Корее и потенциально увеличить сбыт в Китае и других странах азиатского региона.

"Русал" - единственный производитель первичного алюминия в России. По итогам 2019 года производство компании достигло 3,76 млн тонн, а продажи выросли до 4,176 млн тонн (+13,8%).