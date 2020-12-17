Эксперты отметили ухудшение кредитного качества заемщиков в России

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Кредитное качество российских заемщиков снизилось в ноябре после окончания кредитных каникул, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) активных заемщиков снизилось на девять баллов по сравнению с предыдущим месяцем, до 654 баллов (диапазон значений рейтинга от 300 до 850 баллов).

"Снижение персонального кредитного рейтинга заемщиков, прежде всего, в сегменте кредитных карт, связано, на наш взгляд, с окончанием в октябре - ноябре кредитных каникул у тех граждан, которые выходили на них в апреле - мае текущего года", - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.

При этом в бюро отмечают, что для граждан, которые в последние полгода столкнулись с сокращением реальных доходов, необеспеченные кредиты (особенно кредитные карты) стали наиболее действенным способом поддержания привычного уровня жизни. Это вынуждает банки внимательней обычного относиться к заемщикам с необеспеченными кредитами.

Сильнее всего персональный кредитный рейтинг, рассчитываемый бюро, сократился у держателей кредитных карт (на 12 баллов) и у заемщиков с потребительскими кредитами (на 4 балла). Для заемщиков с обеспеченными кредитами (ипотека и автокредиты) снижение за месяц составило 3 балла.

В ноябре самые высокие значения ПКР по всем типам кредитов среди 30 регионов-лидеров по величине ПКР зафиксированы в Москве (680 баллов), Ямало-Ненецком АО (679 баллов), Санкт-Петербурге (677 баллов).

В соответствии с федеральным законом №106, направленном на поддержку граждан во время пандемии, изменение условий кредитного договора в течение 6 месяцев нейтрально отражалось в кредитной истории. Однако после окончания действия закона заемщикам пришлось вновь вернуться к исполнению графика платежей.