Сбербанк высказал опасения насчет поправок в проект о расширении использования биометрии

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сбербанк опасается, что новые поправки в законопроект о расширении использования биометрии могут трактоваться так, что граждане должны будут проходить идентификацию исключительно через Единую биометрическую систему (ЕБС) в случаях, если такая идентификация для получения той или иной услуги предусмотрена по закону. Об этом на комитете по финансовому рынку Госдумы заявила вице-президент Сбербанка Анна Попова.

"Мы обсуждали какую конструкцию - что есть сферы идентификации, для которых предусмотрено законом исключительно идентификация с помощью ЕБС. Как сейчас утверждают коллеги, именно эти сферы предусмотрены в пункте 18. Наше пожелание, чтобы пункт 18 касался исключительно этих сфер. <…> Мы опасаемся, что пункт 18 может трактоваться шире, чем сейчас нам говорят коллеги. Коллеги говорят, что пункт 18 - пункт про то, когда только ЕБС установлена как система для биометрической идентификации, а мы говорим, что он может трактоваться как пункт про то, что если федеральным законом предусмотрена необходимость идентификации, то тогда это исключительно ЕБС. Вот наши опасения", - сказала Попова.

В свою очередь первый заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Пак отметил, что в тексте законопроекта таких рисков нет, однако глава комитета Анатолий Аксаков дал Сбербанку и министерству два часа на то, чтобы урегулировать возникшие разногласия. Депутат подчеркнул, что поправки законопроект будут поддержаны комитетом в случае согласования текста со Сбербанком.

Что предлагается во втором чтении

По словам директора финансовых технологий Банка России Ивана Зимина, поправки в законопроект предусматривают наделение ЕБС статусом государственной информационной системы, а также возможность оказания государственных и муниципальных услуг с использованием ЕБС. Кроме того, был предложен "целый ряд контрольно-надзорных полномочий, которыми наделяются Федеральная служба безопасности, Роскомнадзор, Банк России и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю". "Вы помните, у нас была достаточно жесткая позиция, что коммерческие биометрические системы необходимо было запретить. В дискуссии мы пошли на компромисс с коллегами, и сейчас законопроект содержит норму, который позволяет использовать коммерческие биометрические системы для идентификации и для аутентификации в случаях, которые установлены правительством. Также для того, чтобы обеспечить безопасность таких систем, в законопроекте предусмотрен механизм аккредитации соответствующих коммерческих биометрических систем", - добавил Зимин в ходе заседания комитета.

Летом 2018 года российские банки запустили услугу по сбору биометрии клиентов, которая позволит оказывать услуги дистанционно. К 2021 году, по расчетам ЦБ, банки смогут оказывать на базе удаленной биометрической идентификации не только финансовые, но и государственные услуги.

Разработку платформы удаленной биометрической идентификации вели ЦБ и участники ассоциации "Финтех". Технологическую реализацию проекта взял на себя "Ростелеком", который должен обеспечить ее интеграцию с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА).