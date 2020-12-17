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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2020

Путин заявил, что "Норникель" должен больше внимания уделять вопросам экологии в Норильске

По словам президента, он знает, что требования к компании "Норникель" очень высокие

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что компания "Норникель" может больше внимания уделять вопросам экологии и здравоохранения в Норильске. Об этом он сообщил в четверг на ежегодной пресс-конференции.

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"Что касается "Норникеля", я не вмешиваюсь просто, я знаю, что требования к компании "Норникель" очень высокие, ну и что надо отвечать за то, что сделано. Кстати говоря, и в самом Норильске там, конечно, компания должна больше внимания уделять вопросам экологии и повнимательнее относиться к тому, что происходит с выбросами, к тому, что происходит с медициной даже, компания может, наверняка, взять на себя определенную долю ответственности и нагрузки за эти сферы жизни, деятельности региона", - сказал Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2020
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