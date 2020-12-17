Путин заявил, что "Норникель" должен больше внимания уделять вопросам экологии в Норильске

"Что касается "Норникеля", я не вмешиваюсь просто, я знаю, что требования к компании "Норникель" очень высокие, ну и что надо отвечать за то, что сделано. Кстати говоря, и в самом Норильске там, конечно, компания должна больше внимания уделять вопросам экологии и повнимательнее относиться к тому, что происходит с выбросами, к тому, что происходит с медициной даже, компания может, наверняка, взять на себя определенную долю ответственности и нагрузки за эти сферы жизни, деятельности региона", - сказал Путин.