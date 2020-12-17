Путин заявил, что пенсии в 2021 году проиндексируют на 6,3%

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Страховые пенсии по старости неработающим пенсионерам будут проиндексированы в 2021 году выше инфляции, на 6,3%. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

"На следующий год предусмотрена индексация выше инфляции, инфляция ожидается у нас где-то в районе 4%, индексация пенсий предусмотрена 6,3%. И мы сделали все, чтобы это обеспечить", - сказал он.

По его словам, возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам возможно при условии бюджетной обеспеченности. "Условие простое - бюджетная обеспеченность", - сказал президент. "Конечно, мы об этом думаем, и пенсионеры этого заслуживают", - добавил он.